La Lancia Aprilia "1500 II serie" del 1942 è la Regina del Museo Nicolis

Il 20 e 21 marzo si è svolto presso l'Hotel Enterprise di Milano il convegno FuturoAutomotive , l'evento di riferimento per il settore della mobilità che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutta la filiera automobilistica. In quest'occasione, il Museo delle Auto Nicolis ha portato una rappresentanza della sua collezione di vetture storiche. L'ospite d'onore dell'evento è stata la Lancia Aprilia "1500 II serie" del 1942, presentata dalla presidente del museo, Silvia Nicolis, partner storico dell'evento.

L'evento

Il convegno, ideato dal noto giornalista Pierluigi Bonora, ha ospitato importanti esponenti del settore, tra cui imprenditori, opinion leader e istituzioni. Tra i rappresentanti del governo presenti all'evento, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto e il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami. Durante il convegno, è stato anche nominato "Personaggio dell'anno 2023" Massimo Di Risio, ex pilota automobilistico e imprenditore del Gruppo DR Automobiles.

Per Silvia Nicolis, la partecipazione al convegno è stata un grande onore, essendo stata scelta come ambasciatrice della storia dell'automobile e del suo patrimonio in un evento così autorevole. Il convegno ha visto il confronto tra costruttori, case petrolifere, mondo energy e rappresentanti del governo su temi di grande attualità, come la transizione ecologica, la mobilità green e la sostenibilità. Inoltre, Luca Napolitano, CEO di Lancia-Stellantis, ha elogiato il prestigio internazionale del Museo Nicolis e ha anticipato che il mondo heritage sarà l'ispirazione della nuova Lancia Ypsilon, che verrà presentata nel 2024.

Un modello storico

La Lancia Aprilia 1500 del 1942 è stata esposta per ricordare le nostre origini: una vettura che rappresentò la sintesi della tecnica dell'epoca, un'auto compatta, ma in grado di garantire ogni comfort anche a cinque passeggeri. La vettura era rivoluzionaria nella linea, innovatrice nella tecnica e superiore nelle prestazioni. Il telaio ha fatto il suo esordio al Salone dell'Automobile di Parigi nel 1936, ma Vincenzo Lancia, il creatore della vettura, morì poco dopo la presentazione. Fu quindi la sua ultima geniale creatura.

La carrozzeria presenta le caratteristiche portiere ad armadio senza montante centrale e la raffinata meccanica vanta le sospensioni indipendenti anche al retrotreno. Un particolare originale della vettura del Museo è rappresentato dai due tettucci apribili, separati tra loro, una soluzione tecnica dovuta alla conformazione della carrozzeria stessa.