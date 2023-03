Una stella per Kvaratskhelia: a Tbilisi si gode la sua costosissima Mercedes

Quando un calciatore è convocato in Nazionale torna in patria per mettersi immediatamente agli ordini del suo allenatore. Testa bassa e lavorare, ma non per tutti è proprio così. La stella del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è infatti volata a casa in Georgia, a Tbilisi, per allenarsi con il gruppo di Willy Sagnol; ma non è stata immortalata sul campo d'allenamento, bensì per le strade della città a bordo di una supercar.