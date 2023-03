Vasseur e la crisi Ferrari: "Ecco da chi arrivano le pressioni"

ROMA - Negli ormai tre mesi di gestione, Frederic Vasseur ha già dovuto affrontare situazioni e stati d'animo completamente differenti all'interno del mondo Ferrari, passando dall'euforia in fase di presentazione della stagione, alla negatività dei due Gran Premi del Bahrain e di Arabia Saudita. Non solo sono arrivati due risultati decisamente sotto le aspettative per Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma anche sono uscite alcune personalità importanti, come David Sanchez. Eppure, Vasseur, ai microfoni di AS, ha spiegato: "In tanti mi avevano avvertito che Ferrari sarebbe stata difficile da gestire, internamente, ma non è del tutto vero. All'interno del team, l'atmosfera è buona; è dall'esterno che arriva una pressione maggiore. Certi tipi di commenti possono influire sul morale della squadra, che può essere influenzata da alcune voci che non hanno riscontro nella realtà. Ma il compito di gestire queste cose è mio. Se c'è un reparto specifico da migliorare in Ferrari? Sì, ma lo tengo per me".