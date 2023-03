"Force India mobile home": un'occasione di lusso a prezzo stracciato

Nonostante si sposti su sei semirimorchi, la "Force India mobile home" non può essere definita un comune motorhome o casetta mobile. Con una superficie abitabile di quasi 300 mq, questa unità abitativa di lusso ha accompagnato le monoposto di Sergio Pérez ed Esteban Ocon sui circuiti del Mondiale di Formula 1 nel 2018.

Ma qual è la notizia? Il suo prezzo attuale sul sito tedesco di eBay: 500mila euro. Un'occasione eccezionale, considerando che il costo iniziale nel 2018 era di 7,8 milioni di euro. L'edificio a tre piani, completo di terrazza panoramica, si monta e smonta in breve tempo dopo essere stato scaricato dai sei semirimorchi, inclusi nel lotto in vendita.

La mobile home dispone di una reception principale con tavoli, sedie, bar e servizi igienici per il team e gli ospiti. Al piano superiore si trovano uffici, sala riunioni per gli strateghi del team e il team di comunicazione, nonché spogliatoi del pilota con lettino da massaggio e biancheria intima ignifuga di Ocon della (unica) stagione 2018. L'altro piano superiore è interamente arredato come zona di accoglienza.

Secondo l'annuncio di eBay, la cucina professionale prevede solo alcuni frigoriferi, probabilmente perché le attrezzature più costose sono state rimosse prima dell'entrata in amministrazione controllata del team. Nonostante ciò, la "Force India mobile home" rimane un'unità abitativa esclusiva e lussuosa, destinata a chi vuole vivere un'esperienza unica.

