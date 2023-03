Nuove versioni per Jeep Renegade e Compass: Upland Cross e High Altitude

La gamma di Jeep Renegade e Jeep Compass si amplia con l'aggiunta di nuove versioni. Si tratta delle varianti Upland Cross, riservate alla motorizzazione ibrida plug-in 4xe dei due SUV, e della High Altitude, esclusiva del Compass mild hybrid con 130 cavalli. La versione Upland Cross personalizza una dotazione di serie che ha come punto di partenza l'allestimento Limited. Gli ordini per queste nuove versioni sono già aperti, con un listino prezzi che parte da 44.900 euro per la Jeep Renegade 4xe Upland Cross e da 53.200 euro per la Compass 4xe Upland Cross.