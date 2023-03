Haaland nella bufera in Inghilterra: una foto in auto lo mette nei guai

MANCHESTER - Erling Haaland è ancora una volta al centro dei riflettori. Stavolta, però, non si parla delle sue gesta in campo o dei suoi gol, bensì di una foto che lo sta mettendo nei guai . L'attaccante norvegese è stato infatti immortalato mentre usa il cellulare alla guida , con l'immagine che è diventata virale sui social.

Haaland al telefono alla guida

Lo scatto risale al 15 marzo, il giorno dopo aver segnato ben cinque gol nel 7-0 del Manchester City sul Lipsia in Champions League. Nella foto si può vedere chiaramente Haaland, alla guida della sua Rolls-Royce da 300mila sterline, mentre usa il telefono. In Inghilterra un'infrazione del genere è punita con una multa di 200 sterline e 6 punti rimossi dalla patente. Più della multa, però, questa foto pesa sulla fama del giocatore, con numerosi utenti che si sono scatenati online criticandolo e attaccandolo per il suo gesto. Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester City ha contattato lo stesso Haaland e il suo agente per rilasciare un commento ufficiale sulla vicenda.