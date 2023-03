Marc Marquez, nuovo flirt? Pizzicato con una famosa attrice della Casa di Carta

Nuova fidanzata per Marc Marquez? Stando a quanto si legge sui siti spagnoli il pilota starebbe frequentando la 27enne Maria Pedraza , nota in Italia per La Casa di Carta ed Elite. Di una liaison tra l'attrice e lo sportivo si vocifera da tempo, almeno da due anni, ma ora l'ultimo indizio lasciato su Instagram sembra parlare chiaro. I due hanno infatti condiviso sui rispettivi account social la stessa foto, quella in cui la Pedraza abbraccia lo sportivo durante il GP di Portogallo.

Marc Marquez e Maria Pedraza fidanzati?

Maria Pedraza ha assistito all'evento in compagnia della sorella Celia e di due colleghi conosciuti proprio sul set de La casa de papel, ovvero Miguel Angel Silvestre e Miguel Herran. In passato Maria ha amato solo attori: prima Jaime Lorente (Rio de La casa di carta) e poi Alex Gonzalez (noto in Italia per serie tv come Paso Adelante e Il Principe). Marquez è stato invece legato alla modella Lucia Rivera.