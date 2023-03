Ritrovata una replica di una Ferrari F1, il lavoro di restauro è sorprendente

Cosa faresti se trovassi in una discarica delle fiammeggianti auto di Formula 1? Beh, le restaureresti. Proprio quello che hanno fatto i ragazzi di Fred Cars 38 (community di appassionati di automobili) quando si sono trovati davanti al loro sguardo meravigliato nove vecchie monoposto da F1 . Fra le vetture scovate c'era una Lotus , una Ligier e una Benetton (ma ce ne sono altre), eppure l'unica ad aver catalizzato l'intera attenzione su se stessa è stata la Ferrari F640 con il numero 27 . Attenzione, però: questa è una copia , non è l'originale. È, nello specifico, una replica di quella con cui Nigel Mansell partecipò al Mondiale di Formula 1 del 1989 vincendo due gare in Brasile e in Ungheria. La Ferrari ritrovata era messa molto male, piena di ruggine e muffa, oltre che parecchio usurata. Eppure questo non ha spaventato il gruppo dal prenderla e rimetterla a nuovo, per poter farla – letteralmente – rifiorire.

Il lavoro

I ragazzi, prima di iniziare il restauro (tutto nella loro officina), l'hanno lavata per rimuovere lo sporco. Dopodiché è stata smantellata affinché ogni sua singola componente potesse essere ripulita e aggiustata. Fatto questo, le hanno donato un nuovo motore, nello specifico un V8 biturbo da 600 cavalli. A lavoro finito, questa replica della Ferrari sembrava nuova oltre che splendente. Proprio per questo non poteva essere lasciata a impolverarsi di nuovo. E così i ragazzi l'hanno rimessa su strada, per farla ruggire ancora. L'hanno usata per andarsi a prendere il pranzo in un McDrive e per portare l'albero di Natale in officina. L'impegno dei Fred Cars 38 è evidente, e a ben guardare il risultato possiamo dire che ne è proprio valsa la pena.

