Audi Q8 e-tron quattro, potenza dell’elettrico

Il futuro della mobilità elettrica per Audi è iniziato nel 2018 con la prima e-tron . Da quella data l’evoluzione e la crescita delle vetture elettriche, le BEV, per la Casa dei Quattro anelli è proseguita esponenzialmente e ora, con la decisione di vietare parzialmente la vendita delle auto con motore endotermico in Europa dal 2035 , ha avuto un’accelerazione decisamente importante.

Tutta la gamma elettrica

Oggi il brand tedesco ha in listino ben sette modelli totalmente elettrici, ecco quindi che era venuto il momento di rivedere la prima vettura a zero emissioni che, se già al suo debutto era un concentrato di tecnologia, ora ha fatto un deciso passo avanti an- che nel design arrivando alla versione sportback. Oggi, nuova Audi Q8 e-tron dispone di una maggiore efficienza, grazie all’aerodinamica affinata, alla maggiore potenza di ricarica, all’incremento della capacità della batteria e all’aumento dell’autonomia che raggiunge i 600 chilometri WLTP nel caso della versione Sportback.

Come è fatta

Il design riprende quello delle ultime vetture del Marchio e a tutti gli effetti è il Suv più potente a zero emissioni. Le Audi Q8 e-tron sono realizzate sul pianale modulare longitudinale MLB Evo, adattato in funzione dell’elettrificazione: lunga 4,91 metri, larga 1,93 e alta 1,63 (1,61 m la versione Sportback) l’Audi Q8 e-tron offre internamente tanto spazio e comfort. La vettura è disponibile in due versioni di carrozzeria, Suv e Sportback, e tre di motorizzazioni, tutte con trazione integrale, la 50 e-tron e la 55 e-tron, con potenze e batterie differenti, cui si aggiungono le più sportive SQ8 e-tron, che arriveranno a fine 2023. La potenza massima delle versioni 50 è di 340 cv con coppia di 664 Nm che permettono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6”. I due motori delle Q8 55 e-tron hanno invece una potenza massima di 408 cv (300 kW) e coppia di 664 Nm che gli permettono un’accelerazione da 0a100km/hin5”6 e una velocità massima di 200 km/h autolimitata. In arrivo anche le ver- sioni sportive SQ8, sia Suv che Sportback, che dispongono di tre motori, uno anteriore e due posteriori, che erogano una potenza massima di 503 cv.

La scheda tecnica

Due le potenze delle batterie disponibili a seconda dei modelli. Le 50 montano quelle con una capacità nominale di 95 kWh (89 kWh netti), mentre le versioni 55 e SQ8 una da 114kWh (106 kWh netti). Queste nuove batte- rie assicurano una maggiore autonomia delle vetture. Decisamente aggiornato anche il sistema ma di ricarica della batteria che avviene fino a 150 kW in corrente continua DC per Audi Q8 50 e-tron e sino a 170 kW per Audi Q8 55 e-tron quattro, e le versioni S. E’ quindi ora possibile ricaricare la batteria, presso una stazione HPC, dal 10% all’80% in 31’.

Ma gli aggiornamenti non riguardano esclusivamente la parte di motore e batterie. Le Audi Q8 e-tron quattro dispongono anche dell’ultima evoluzione dei proiettori a Led Digital Matrix, delle sospensioni pneumatiche adattive che, in funzione della velocità e dello stile di guida, variano l’altezza da terra fino ad un massimo di 76 mm e di un Cx migliorato grazie al nuovo design esterno.

Prezzi e versioni

Internamente le vetture non si discostano molto dalle precedenti versioni ad esclusione dell’ampio tetto panoramico in vetro a gestione elettronica e della plancia che prevede due ampi display, quello superiore da 10,1 pollici e quello inferiore da 8,6 pollici, a cui sono demandati tutte le informazioni della vettura. Inoltre sono disponibili sia l’Audi virtual cockpit che l’head-up display. Il prezzo della Audi Q8 e-tron 55 parte da 89.900 euro.