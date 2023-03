Fusion JC7, l'auto volante cerca investitori: chi ha 20 milioni si faccia avanti

Di automobili volanti in questi ultimi tempi se ne è parlato tantissimo. Dal Volocopter che accompagnerà i passeggeri dall'aeroporto di Fiumicino al centro di Roma, ad Aska , a metà tra una vettura e un elicottero: ormai, nell'era della tecnologia, sembra proprio che il futuro ci voglia far viaggiare... in aria. L'ultima trovata in tema di mobilità auto-aerea si chiama Fusion JC7 , ideata per sfrecciare a terra e nei cieli.

Come sarà l'auto volante

Fusion JC7 è sostanzialmente una supercar ibrida dal design ispirato alla Bugatti, che può raggiungere alte velocità sia su strada grazie a motori elettrici, sia nei cieli con un motore a getto. Il suo creatore, Greg Brown, ha lavorato al progetto per 20 anni e ha cambiato il nome originale da Firenze Lanciare a Fusion JC7.

Il veicolo-velivolo avrà un doppio motore Tesla da 1.000 cavalli, che permetterà un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi e un'autonomia di circa 240 km grazie alle batterie LG. Il doppio motore a getto Williams FJ-33, dal peso di circa 160 kg, permetterà alla supercar di raggiungere i 225 km/h in 6 secondi per decollare e di volare fino a una velocità di crociera di circa 840 km/h, con un'autonomia di volo di 1.200 km grazie al serbatoio da 113 litri.

"Non è una questione se riuscirà a funzionare, ma solo di ottimizzarne le performance e di trovare qualcuno per svilupparla", ha commentato Greg Brown. Sì, perchè attualmente Fusion JC7 è un progetto ed è in cerca di finanziatori che possano investire circa 20 milioni di dollari. Il prezzo di vendita previsto è intorno ai 2,5 milioni.