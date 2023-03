Francia, rivoluzione monopattini: vietati sotto i 14 anni e regole severe

Come sta succedendo nelle ultime ore in Italia , il Governo francese ha deciso di prendere in mano la questione dell'uso dei monopattini elettrici. A Parigi, gli incidenti legati all'uso di questi mezzi sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni, e per questo motivo l'Esecutivo ha deciso di vietare l'uso ai minori di 14 anni e di introdurre sanzioni più severe per chi non rispetta le regole.

L'allarme monopattini e il referendum

Secondo le stime, circa 2 milioni di persone possiedono un monopattino elettrico in Francia, mentre migliaia di persone utilizzano i servizi di noleggio in libero servizio. Ma il crescente numero di incidenti, che ha causato anche alcune vittime, ha spinto il Governo francese a prendere provvedimenti più seri per regolare l'uso dei monopattini elettrici.

Il comune di Parigi ha organizzato un referendum locale per il 2 aprile, chiedendo ai cittadini di esprimere la propria opinione sull'uso dei monopattini. Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha espresso la sua preferenza per un divieto totale, ma ha dichiarato che rispetterà il voto dei cittadini.

Nel frattempo, il ministro dei Trasporti, Clément Beaune, ha presentato un piano nazionale per la "pacificazione dello spazio pubblico", che prevede regole più rigide per l'uso dei monopattini elettrici. Tra le principali novità, l'età minima per guidare un monopattino elettrico sarà aumentata da 12 a 14 anni, i monopattini dovranno essere dotati di frecce e stop e le multe per chi circola in due aumenteranno da 35 a 135 euro.

Nonostante l'uso del casco non sia obbligatorio, il ministero sta ancora valutando l'opzione. Inoltre, è stato annunciato anche la creazione di un Osservatorio nazionale per la micromobilità, al fine di monitorare l'uso dei monopattini elettrici e valutare eventuali ulteriori misure da adottare.

