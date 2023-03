Rimane incastrato con la Mercedes in bilico sul precipizio: l'autista.. scappa a piedi!

Va bene essere turisti curiosi, ma a volte bisognerebbe pensarci un po' di più prima di introdursi in posti "complicati" da visitare. Siamo sicuri che la prossima volta, questo automobilista, valuterà più attentamente le sue mosse dopo essersi introdotto in un sentiero stretto a picco sul mare in Cornovaglia . La soluzione? Lasciare lì l'auto e andare via.

Come è potuto accadere?

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo, un turista si è messo in grave pericolo lungo il percorso panoramico tra Plaidy e East Looe Beach, in Cornovaglia. Il suo SUV Mercedes si è incastrato in uno stretto sentiero a strapiombo sul mare, probabilmente a causa del buio o di un errore del navigatore. Non sapendo come uscire dalla situazione, l'uomo ha deciso di abbandonare l'auto lì e andarsene a piedi. La mattina seguente, gli escursionisti che hanno per primi trovato la vettura parcheggiata in bilico sul precipizio sono rimasti estremamente sorpresi. Fortunatamente, l'auto non è caduta giù rimanendo a pochi centimetri dal baratro. La polizia locale ha subito chiuso il sentiero al transito e ha impiegato diverse ore per rimuovere il veicolo. La Polizia Locale sta ancora cercando il proprietario dell'auto.

