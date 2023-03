Gli incendi non si fermano a Roma, auto in fiamme: si cerca il colpevole

A Roma non si fermano gli incendi. Continuano a divampare le fiamme nei centri abitati e nelle strade e, ad essere protagoniste, sono spesso le automobili. Sono molti i delinquenti che si dilettano ad appiccare il fuoco, e spesso purtroppo non si riesce neppure a beccarli. Uno degli ultimi è stato a Fonte Ostiense, in via Ignazio Silone, a Roma. Le utilitarie bruciate sono tre: una Fiat Grande Punto, una Nissan Micra e una Citroen C3.