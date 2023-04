La prima 500 elettrica è diventata... Un cassonetto!

Le persone dotate di creatività e coraggio, permettono a quella fantasia che galoppa incessante di concretizzarsi nella realtà. Il risultato può essere una Fiat 500 elettrica (quella del 2013, quella fatta per gli USA da Marchionne) che si trasforma in una sorta di veicolo per raccogliere la spazzatura. È accaduto con uno dei pochi proprietari di questa vettura in Olanda , che ha deciso di sostituire il bagagliaio con un cassonetto in grado di raccogliere immondizia oppure di trasportare carichi più ingombranti.

Una curiosa Fiat 500

Non è dato sapere chi sia l'uomo e neppure come sia nata l'idea che ha poi trasformato la Fiat 500 elettrica in una specie di autocompattatore. Quel che è certo è che il risultato è sì stravagante, ma anche molto ben fatto. Il cassonetto sembra incastrarsi bene nella zona dell'ex bagagliaio e, cosa più interessante, gli è stata messa una targa in modo tale da poter circolare. Il design di questa Fiat 500 è, a ben guardarlo, molto carino e probabilmente l'uso che il proprietario ne farà non sarà quello di raccogliere i rifiuti. Almeno si spera. Sicuramente quello che si può dire è questo: c'è del vero genio in questa “opera”.

