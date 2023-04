La Ferrari F8 Tributo di Fabio Barone per il record mondiale

Nella splendida cornice di Cinecittà World, è stata svelata la livrea della Ferrari F8 Tributo con la quale il pilota romano Fabio Barone, tenterà di conquistare il quinto record mondiale percorrendo la strada panoramica che porta ai Santuari di Meteora in Grecia in meno di 178 secondi, primato in carica ad un pilota di origine greca.

Dopo uno spettacolo entusiasmante promosso da Cinecittà World, Barone ha guidato la Ferrari F8 Tributo confermando l’abilità di pilota esperto, già detentore di 4 titoli Guinness mondiali ancora imbattuti, davanti ad un folto pubblico e ai soci di “Passione Rossa” il più importante Club di clienti Ferrari del mondo del quale ricopre la carica di Presidente. L’impresa, già presentata il 15 Marzo in Campidoglio, sarà affrontare i 4 km di tornanti e curve ad oltre 500 metri di altezza in meno di 3 minuti considerando che la strada, in alcuni punti, non presenta alcuna protezione.

Campione al volante e giovane imprenditore, fin da piccolo, ha sviluppato la passione per tutto ciò che è meccanica ed innovazione legata alle quattro ruote ed in particolare verso l’azienda del Cavallino Rampante orgogliosamente icona nazionale italiana.

Fabio Barone non è solo in questa avventura, ma è accompagnato da un Team molto esperto coordinato dal suo team manager Giuseppe Di Sandolo e dal suo ingegnere Alessandro Tedino, con il quale il pilota ha raggiunto il record Roma-Capo Nord, percorso estremamente duro eseguito in 45 ore, 20 minuti e 37 secondi, circa 4 ore meno della tempistica indicata da Google Maps. L’evento potrà essere seguito sui canali social il 25 Aprile prossimo.