Telepass, massima attenzione alla truffa che arriva per SMS

Nuovo giorno, nuova truffa e anche stavolta a farne le spese sono gli automobilisti. Non si tratta di assurdi comportamenti messi in atto da furbetti a bordo strada per poter guadagnare qualche soldo in modo illecito, ma di veri e propri inganni informatici: attenzione all'SMS che sta girando per conto di Telepass o meglio, per qualcuno che si spaccia per l'azienda che gestisce il sistema di pagamento elettronico per autostrade, parcheggi e servizi di mobilità in Italia.