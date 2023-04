Bonus veicoli sicuri: ora è possibile richiederlo attraverso il portale

Di cosa si tratta

L'importo del bonus è di 9,95 euro ed è erogato al fine di combattere l'aumento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi. Per richiederlo, è necessario accedere alla piattaforma tramite Spid, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi e fornire i propri dati indicati, come la patente e la data della revisione. La procedura è semplice e non richiede l'invio di particolari documenti o ricevute. Una volta presentata la richiesta, si ottiene un numero di pratica che permette di monitorare l'iter fino al pagamento del bonus, che verrà effettuato come un rimborso vero e proprio tramite bonifico sul conto corrente dell'interessato.

Il contributo è stato introdotto per le revisioni effettuate dal primo novembre 2021 e per i tre anni successivi. Questo significa che, dopo la chiusura delle annate precedenti, l'ultima chance per richiedere il bonus è il 2023.

