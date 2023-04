Ubriaco fa strike contro sei auto: il suo tasso alcolemico era 4 volte sopra il limite!

Mai guidare ubriachi. Neppure un po' brilli. Si sa, sono queste le leggi della strada. E sono anche uno dei motivi per cui molto spesso accadono incidenti, perfino gravi e mortali. Ma ancora oggi non si sono, forse, capiti davvero quali sono i rischi. Domenica 2 aprile, un uomo a bordo della sua Peugeot Express, mentre attraversava via Renaccio dal ponte Rosso a Faenza, si è ritrovato sull'aiuola spartitraffico che demarca la strada dal parcheggio. Questo perché era al volante con un tasso alcolemico molto alto, 4 volte superiore al limite consentito.