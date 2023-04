Incidente d'auto shock per l'ex Benfica: aveva appena segnato quattro gol

ROMA - Ventiquattro ore indimenticabili, nel bene e nel male, per l'ex attaccante del Benfica Oscar Cardozo. Prima un vero e proprio exploit sul campo, quando il 39enne (compirà 40 anni il prossimo 20 maggio), con la maglia del Club Libertad (massimo campionato del Paraguay) ha messo a segno quattro reti, tutte nel corso della prima frazione di gioco, contro il Cerro Porteno. Non terminano qui le particolarità del poker di Cardozo (che ha militato anche con Trabzonspor e Olympiakos), perché l'ultima delle quattro reti è arrivata su un calcio di rigore in occasione del quale l'attaccante ha esploso un mancino così potente da costringere il portiere avversario a rinunciare a qualsiasi tipo di intervento per, letteralmente, scansarsi e far passare il pallone. Ma dai fasti sul campo, si è passati in un brevissimo lasso di tempo alla tragedia sfiorata. A bordo di una jeep senza targa per le strade di Asuncion, Cardozo è stato involontariamente protagonista di un incidente spettacolare, dapprima scontrandosi con un altro veicolo, per poi concludere la propria corsa su un lampione: fortunatamente non ci sono stati danni a persone, come riportato dallo stesso Cardozo in un post su Instagram: "Prima di tutto comunico a tutto che grazie a Dio sto bene, e che sta bene anche l'altra parte coinvolta, ci sono stati solo danni materiali. Grazie a tutti".