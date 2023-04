Sicurezza stradale, a Frosinone inaugurato il primo Safety Point d'Italia

Ieri mercoledì 5 aprile è stato inaugurato il primo Safety Point sulla rete autostradale italiana : il dispositivo è stato installato nell'area di servizio Casilina est sulla A1, in provincia di Frosinone ed ha il computo di fornire assistenza e soccorso immediato gli automobilisti in diffcoltà. All'evento erano presenti la Presidente di Aspi Elisabetta Oliveri e l'Amministratore delegato Roberto Tomasi.

Traffico di Pasqua, 15 milioni di italiani in viaggio: le novità sulle autostrade

Per una maggiore sicurezza sulle strade

Anche Matteo Salvini, ministro dei trasporti, ha commentato la grave situazione dei morti sulle strade: "Per chi reitera comportamenti imprudenti al volante non basta la sospensione della patente. Per quello che mi riguarda, tu la patente non la vedi più perché errare è umano ma perseverare, in questi casi è mortale. Nel 2022 sono stati 3.120 i morti sulle strade "concentrati nel fine settimana, e molti dovuti alla distrazione, spesso legata all'uso del telefonino mentre si guida".

Anche il capo della polizia Lamberto Giannini ha sollevato il problema, ricordando che "c'è stato un abbattimento dei dati mortalità legati agli incidenti. Dalla Polizia Stradale ci arrivano suggerimenti importanti per migliorare il nostro servizio, come nel caso dei Safety Points".

Per combattere questi tristi numeri, sono stati appunto ideati questi sistemi di soccorso: dopo quello presente nell'area di servizio Casilina est sulla A1, il Safety Point verrà replicato prima dell'estate in altri tre punti strategici della rete: nelle aree di servizio di San Pelagio est (A13 - Padova); Secchia Ovest (A1 - Modena) e La Pioppa Ovest (A14 - Bologna).

L'Amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, ha affermato: "Quella sulla sicurezza è la nostra prima sfida sia stradale che nei nostri cantieri e nelle infrastrutture. In questo contesto la tecnologia risulta un alleato prezioso. Piattaforme per monitorare lo stato delle infrastrutture ci supportano in questo percorso, come del resto i sistemi sempre più sofisticati per la previsione dei flussi di traffico, fondamentali per poter pianificare i cantieri e orientare gli utenti nelle loro scelte di tragitto".

Salvini "La patente va tolta a vita ai casi più gravi"