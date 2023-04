Ubriaco si schianta con l'auto: lo trovano e canta "Riccione" dei The Giornalisti

Chissà se quella canzone gli era rimasta in mente dalla lunga (e piena di alcol) serata passata in discoteca, sta di fatto che un giovane di 23 anni, nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile si è schiantato a Giussano in provincia di Brianza con l'auto di sua mamma. Il ragazzo ha perso il controllo della Fiat Stilo mentre sfrecciava a folle velocità attorno alla rotatoria, è finito contro un palo e poi... ha iniziato a cantare.