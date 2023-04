Lascia l'auto aperta, le rubano 11mila euro in contanti!

Si possono rubare 11mila euro senza una goccia di sudore? Sì, se lasciate una borsa piena di denaro incustodita dentro un'auto lasciata aperta . Forse neanche i ladri protagonisti di questa vicenda avranno creduto alla situazione che si è verificata a Lignano Sabbiadoro , in provincia di Udine.

Busta in bella vista, i ladri ne approfittano

Una banda di malviventi ha infatti rubato 11mila euro in contanti riposti in una busta lasciata sul sedile di una Toyota Aygo. La proprietaria, una turista austriaca di 70 anni, si era infatti dimenticata di chiudere la vettura a chiave. La busta, inoltre, non era nascosta ma era ben visibile a chiunque, con banconote di diverso taglio, da 50 a 100 euro. La vittima, dopo essersi accorta del fatto, ha denunciato il furto ai Carabinieri. Ma, data l'assenza di indizi utili a identificare i colpevoli, si prospettano indagini lunghe e difficili.

