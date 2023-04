In Ferrari a Piazza della Signoria a Firenze: maxi multa per un turista

Il rispetto delle regole in un Paese è uno degli elementi fondamentali per poter vivere serenamente, che sia un turista oppure no. A volte, però, accade l'opposto che porta inevitabilmente a delle conseguenze spiacevoli. L'ultimo episodio ha come protagonista un cittadino americano, il quale in una visita nella bella Firenze si è beccato una multa molto salata mentre era a bordo della sua Ferrari 488 Spider a causa di alcune infrazioni in pieno centro.