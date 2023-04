Luna di miele in giro per il mondo in sidecar: Bari glielo rubano, ma...

Un viaggio di nozze in giro per il mondo è il sogno di qualsiasi coppia di neo sposini. Per organizzare un viaggio simile c'è bisogno di tempo e denaro, un'esperienza da pianificare nei minimi dettagli. Quello che è accaduto ad Ellie e Austin Brown è proprio l'incubo che mai vorrebbero vivere due giovani che si sono giurati amore eterno...

Fugge in moto a 278 km/H inseguito da alcuni rapinatori che sparano

Un viaggio finito all'improvviso

La particolarità della luna di miele di Elli e Austin consisteva nel fatto che il loro viaggio si svolgeva in sidecar, un mezzo d'epoca molto affascinante, un Ural con targa del Colorado che li accompagnava per i vari paesi del mondo. I due avevano fatto tappa in Italia dopo aver visitato altre nazioni, ma arrivati a Bari e parcheggiato il mezzo per godersi le bellezze del capoluogo pugliese, hanno scoperto dopo poco che il sidecar era stato rubato. Dopo aver denunciato il furto, la coppia ha lanciato un appello sui social e si è rivolta anche alla stampa locale e ovviamente la Polizia Locale di Bari ha iniziato le ricerche per recuperare il veicolo. Dopo una lunga indagine, gli agenti sono riusciti a individuare il sidecar nella zona di corso Mazzini, nel quartiere Libertà, ed è stato restituito ai due sposini che hanno potuto continuare il loro viaggio intorno al mondo.

Cameriere che guida il motorino con vassoio in mano: lo strano annuncio di lavoro