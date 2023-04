Cambio gomme, dal 15 aprile via quelle invernali

Come ogni anno, arriva quel momento in cui - lasciato finalmente l'inverno alle spalle - si deve iniziare a pensare al cambio gomme. La data fissata è il 15 aprile. Da questo giorno (in molte strade italiane c'è ancora l'obbligo degli pneumatici invernali) gli automobilisti possono procedere al cambio, andando a montare le gomme estive.