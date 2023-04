In carica il monopattino elettrico: un corto e va a fuoco la casa

Un incendio devastante ha colpito un appartamento a Milano ieri, lunedì 10 aprile, causando anche un'intossicazione da fumo per una giovane di 29 anni che era all'interno dell'abitazione. Secondo le indagini condotte dai Vigili del Fuoco, ad aver causato le fiamme sarebbe stata la batteria di un monopattino elettrico in carica , la quale avrebbe innescato un cortocircuito all'impianto elettrico del condominio.

Una casa ormai inagibile

L'incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di Pasquetta, intorno alle 16:20, quando i pompieri sono stati allertati per domare le fiamme. Sul posto sono giunti anche gli operatori sanitari del 118 per soccorrere la giovane proprietaria dell'appartamento. Secondo le informazioni raccolte, la ragazza aveva messo a ricaricare la batteria del suo monopattino elettrico. Tuttavia, un malfunzionamento della batteria ha causato un cortocircuito all'impianto del condominio, dando il via all'incendio.

L'incendio ha avvolto l'appartamento in pochi istanti, generando fumo e causando il panico tra gli abitanti del palazzo. I poliziotti delle volanti hanno prontamente evacuato l'intero edificio per precauzione. Al termine dell'intervento, tutti i residenti sono potuti tornare nelle loro case, tranne la giovane proprietaria dell'appartamento che ha visto la sua abitazione dichiarata inagibile.

