Milano Design Week, le Case alla sfilata del futuro

Audi House of Progress è l’installazione della Casa dei Quattro Anelli all’interno dell’Hotel Portrait Milano in Corso Venezia 11. L’installazione si chiama “The Domino Act” del designer Gabriele Chiave con Controvento, ed è la reinterpretazione artistica del concetto della sostenibilità attraverso quello del “domino” per sottolineare come la decisione in un ambito strategico possa innescare un processo virtuoso impattando sugli altri, al centro sarà esposta Audi skysphere concept, l’avveniristica roadster full electric dal passo variabile.

In occasione della Design Week, BMW inaugura il nuovo spazio del Marchio in Via Monte Napoleone 12 e i visitatori tro- veranno l’installazione “A Cre- ative’s Journey” by BMW De- sign; un viaggio alla scoperta del processo creativo e artistico del Gruppo.

Debutto alla Design Week anche del primo concept del futuro di Lancia, la Ypsilon elettrica. La concept car sarà esposta al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica in Via San Vit- tore 21, con ingresso anche da via Olona.

Peugeot, per restare in Casa Stellantis, esporrà al Magna Pars, via Tortona 15, la Hypercar 9x8, che corre nel Campionato del Mondo Endurance, con una livrea curata da J. Demsky, artista visivo poliedrico di origine spagnola che vuole trasmettere un messaggio potente, nella grande tradizione delle Art Cars che hanno segnato la storia dell’automobile.

Tre originali GranTurismo One Off del Programma Maserati Fuoriserie, tra reale e virtuale, al Maserati Rossocorsa Milano, in Viale di Porta Vercellina 16. L’ artista giapponese Hiroshi Fujiwara, padrino dello streetwe- ar, presenterà una Digital One Off e la sua capsule collection.

Da 12 anni Hyundai è sostenitrice di Fuorisalone.it e auto ufficiale del Fuorisalone, e sarà presente in Via Tortona con Ioniq 6 e Ioniq 5, ma quest’anno raddoppia la sua presenza all’evento milanese e sarà protagonista anche alla Solferino Design Week presso la sede del Corriere della Sera con un’installazione, curata dallo studio Migliore + Servetto, ispirata al futuro attraverso lo spazio e il tempo.

L’installazione“Shapedby Air”, Superstudio via Tortona 27, dell’artista e architetto newyorkese Suchi Reddy sarà il fulcro della presenza alla Design Week del brand Lexus che, come di consueto, prevede anche la presentazione dei progetti creati dai quattro vincitori del Lexus Design Award 2023.

Nuovi materiali, pelle vegana e fibre naturali come il lino o la canapa al posto del carbonio per accrescere la sostenibilità sono alla base dell’installazione Core and Fluid che rappresentano la visione del futuro del design di Cupra creati da Francesca Sangalli, Head of Colour and Trim Strategy del Centro stile Cupra, esposti al Cupra Garage di Piazza 25 Aprile.

La nuova Smart #1 sarà protagonista nel progetto espositivo realizzato da Archiproduct Milano, dove architettura e design si incontrano per dialogare con mondi affini come fashion, travel, sport, food e ora anche l’automotive. Nel concept di living di via Tortona 31 ogni oggetto è in mostra per stimolare il processo creativo ed è pronto per essere acquistato o preordinato.

I quattro pilastri della filosofia del design di Kia saranno il cuore dell’esposizione che la Casa ha realizzato al Palazzo della Permanente, in via Filippo Turati 34. Un viaggio immersivo dove la presenza della vettura non è in primo piano ma ne riscopre la filosofia che l’ha ispirata.

Il Gruppo Koelliker che è il mobility partner di Certosa District con I modelli Maxus e Aiways, e in questo distretto affiancherà Designtech, in Via Giovanni da Udine 45, nell’evento La Cattedrale dove sarà esposto il Microlino e ogni sera si terranno eventi e DJ set.