Quanto costa il SUV?

Prima di capire il prezzo del Land Rover Defender (domanda lecita considerata l'auto), è bene informare che Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e una frattura composta dell’XI colonna destra. Da quanto si apprende, inoltre, pare che l'errore sia stato commesso dal mezzo pubblico, il quale non gli ha dato la precedenza che gli spettava. Passando al SUV del biancoceleste, esso è il più classico delle off road del marchio, disponibile in due versioni: a cinque porte o a tre porte. Il suo design è sofisticato ed elegante, con degli interni casual di lusso. Per quanto riguarda il costo, la Defender parte da un prezzo base di 57.800 euro.