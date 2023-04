Denuncia il furto dell'auto: aveva dimenticato dove era parcheggiata

Seppure sia vero che le Fiat Panda siano tra le auto più rubate nel sud Italia , c'è anche da ammettere che spesso a metterci lo zampino sulle presunte sparizioni delle vetture c'è anche la sbadataggine dei proprietari. A Napoli per esempio, una donna aveva denunciato il furto del suo "pandino", scoprendo in seguito che si era solo dimenticata di dove l'aveva parcheggiato.

La curiosa vicenda ha avuto luogo nel quartiere Vomero, dove nei primi giorni di aprile, questa signora aveva parcheggiato la sua auto in via Altamura e poi se ne era totalmente dimenticata, credendo quindi che le fosse stata rubata. Senza pensarci un attimo, la donna ha sporto denuncia di furto ai carabinieri del comune di Bacoli. Eppure la sua Panda di colore azzurro era semplicemente parcheggiata in un'area di sosta a pagamento, senza che la proprietaria, rassegnata nel non trovarla mai più, aggiornasse quindi il ticket per il parcheggio.

Proprio l'accumularsi di multe sul vetro di quella vettura ha fatto scattare la curiosità di un cittadino. Convinto si trattasse di un furto ha quindi deciso di fare qualche ricerca per risalire alle denunce: ha avuto accesso ai database e ha trovato proprio la segnalazione della donna in questione alle Forze dell'Ordine di Bacoli. Gli agenti sono stati immediatamente avvisati e hanno di conseguenza avvertito la signora del ritrovamento della sua vettura. Arrivata sul posto ha avuto un flash nella memoria: non le avevano rubato l'auto, aveva solo dimenticato che l'aveva parcheggiata lì!

