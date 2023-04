Auto sfonda la ringhiera di un ponte e precipita per 5 metri

Un incidente stradale assurdo ha scioccato i residenti del comune di Comiso, in Sicilia , dove una vettura ha sfondato una ringhiera, precipitando sulla strada sottostante. Il conducente viaggiava con la moglie e i loro due bambini, i quali sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale a Vittoria. Fortunatamente, non sembrano aver riportato gravi conseguenze dall'incidente.

Denuncia il furto dell'auto: aveva dimenticato dove era parcheggiata

Doveva svoltare ma...

L'automobilista che era al volante di una Peugeot proveniente da Ragusa, è stato sottoposto ad alcol test per accertare le sue condizioni al momento dell'incidente. Secondo quanto riportato, il conducente avrebbe proseguito dritto, invece di svoltare a destra o sinistra all'intersezione tra via Garibaldi e corso Vittorio Emanuele, andando a schiantarsi contro la ringhiera e precipitando dal ponte con un volo di cinque metri. L'impatto dell'auto ha causato danni anche a due vetture parcheggiate sulla strada sottostante, richiedendo l'intervento di Vigili Urbani, Polizia, Vigili del Fuoco e tecnici dell'Enel per riparare i guasti causati dal veicolo incidentato. Le autorità stanno attualmente indagando per accertare le cause dell'incidente e verificare se ci siano state eventuali violazioni del Codice della Strada. Il video pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas.