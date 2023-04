Roma, in un'ora rubano due Suv da due garage custoditi

Rubare delle auto da dei garage custoditi. Non c'è niente che possa fermare i malviventi. Perlomeno a Roma , lungo la Casilina , dove una banda è riuscita a mettere a segno due colpi tra le 6 e le 7 del mattino dello scorso 14 aprile. Due Suv rubati da due garage custoditi con almeno un complice ad attenderli al volante di una Fiat 500 per la fuga . I ladri avevano il viso coperto dalle mascherine ed erano anche armati di pistola.

Il primo colpo a Tor Pignattara

Secondo le ricostruzioni, i ladri erano arrivati a bordo della 500, e hanno commesso il primo blitz alle 6 del mattino in un garage all'altezza del civico 347 della via Casilina, nel quartiere Tor Pignattara. Qui, i banditi hanno fatto irruzione nella rimessa, minacciato il custode e rubato una Volkswagen T-Cross.

Il secondo colpo a Centocelle

Dopo la fuga con la 500, è arrivato il momento del secondo colpo, stavolta in via della Palme, quartiere Centocelle, poco prima delle 7. Procedura identica, ma l'auto rubata è una Volkswagen Tiguan. In questo caso però il custode del garage - uno straniero di origini egiziane di 62 anni - ha tentato di reagire, ma è stato colpito con il calcio della pistola. La banda is è dileguata, il custode è stato portato in ospedale: fortunatamente, non è grave. E la polizia indaga.

