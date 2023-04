La Ferrari di Fabio Barone punta a un nuovo record in Grecia

Il conto alla rovescia è partito da tempo, ma ormai siamo davvero ai giorni, alle ore, ai minuti che mancano per il quinto tentativo di record da Guinness dei Primati di Fabio Barone in programma il prossimo 25 aprile in Grecia.

Ad appena un anno dalla sua ultima impresa, quella del poker per aver battuto anche Google nel lungo tragitto che l’ha portato a bordo della sua Ferrari F8 Tributo da Roma a Capo Nord, insegue il pokerissimo da sistemare in bacheca insieme a quelli già ottenuti dal 2015 ad oggi sui percorsi più difficili di tutto il mondo. Dalla strada di Dracula, la Transf?g?r??an in Transilvania (2015), alla Tianmen Mountain Road in Cina (2016), passando per il Canyon della Valle del Dades, cioè la Valle della Morte in Marocco (2018), fino a capo Nord.

E questa volta Barone ha alzato l’asticella ancora più in alto per il suo bolide rigorosamente Rosso Ferrari: un anno di preparazione per tre minuti, meno di 178 secondi, ci auguriamo, se vuole battere il limite stabilito dal suo collega-rivale greco su una strada da paura, come le altre, anzi molto più degli altri luoghi dove Barone ha scritto la sua originalissima storia sportiva.

E al pilota romano servirà proprio una performance da fenomeno per districarsi con i 721 cv della sua F8 Tributo lungo i 4 chilometri disseminati di curve e tornanti (37) a 500 metri di altezza che formano l’affascinante ascesa ai Santuari di Meteora, nella parte nord occidentale della Grecia che sa di storia, religione e spiritualità. Una pista naturale fantastica e suggestiva, che spunta quasi come d’incanto tra la regione pianeggiante della Tessaglia e la catena del Pinto, tra colonne di roccia arenaria e colline più basse e dove la Chiesa Ortodossa greca ha costruito nei secoli ben 24 santuari, di cui oggi solo 6 ancora abitati da monaci ed eremiti, oltre che meta ambita dei turisti, dichiarata anche patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, facendo base nella città di Kalambaka.