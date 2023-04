Schumacher e l'intervista scandalo: la reazione furiosa della famiglia

La famiglia Schumacher non ci sta. Come era prevedibile, il tabloid tedesco Die Aktuelle, che ha pubblicato quella che può essere definita una pseudo "intervista" con Michael Schumacher , generata grazie all'intelligenza artificiale, verrà querelato dai famigliari dell'ex pilota di Formula 1.

Da quel maledetto incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, l'unica richiesta da parte della moglia Corinna, e di tutta la famiglia del Kaiser, è stata quella di osservare il massimo riserbo per le condizioni di salute del 7 volte campione. Rispetto che non è stato portato dalla rivista, che ha schiaffato in copertina una vecchia foto di Michael sorridente, con il titolo "Michael Schumacher, la sua prima intervista". Un affronto che ha ferito profondamente Corinna e i due figli Mick e Gina Maria. Per questo motivo la famiglia ha annunciato all'agenzia di stampa Reuters di voler intraprendere delle azioni legali contro il tabloid che adesso rischia gravi conseguenze penali.

Un gossip che ha sconvolto tutti

L'intervista prodotta dall'intelligenza artificiale, definita tra l'altro dalla stessa rivista "un'esclusiva mondiale", è stata ripresa e aspramente criticata in tutto il mondo, lasciando perplessi tutti quanti, non solo i tifosi del campione o gli appassionati della Formula 1 o gli sportivi. Le domande e le risposte artificiali come "La mia vita è totalmente cambiata" o ancora "Come stai dall'incidente che hai subito dieci anni fa?", hanno indignato l'intera opinione pubblica internazionale, scatenando sui social un'ondata di rabbia nei confronti della rivista, accusata di aver fatto di tutto pur di generare un gossip indecoroso, ignorando quindi la volontà della famiglia, che si è sempre impegnata a mantenere la propria privacy. Dopo il grave trauma cranico, Schumacher è stato posto in coma indotto ed è stato riportato a casa nel settembre 2014. E in questi 10 anni le notizie sul suo stato di salute sono state diffuse sempre sotto la supervisione della moglie Corinna.