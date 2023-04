Perde il pass auto per disabili, ma è una truffa

A Bari , un uomo in possesso del pass auto per disabili ha finto di averlo perso per poterne richiedere un altro e averne così due. Il pass era intestato a sua madre e, dopo averne denunciato lo smarrimento, si è rivolto al Comune della città per farselo duplicare. Il tagliando, però, ha continuato a esporlo nell'auto. L'uomo è sia figlio che tutore della donna disabile, ed è stato alla fine denunciato dalla Polizia locale di Bari – con tanto di sequestro del pass - accusato di falsità ideologica commessa in atto pubblico.

L'indagine della Polizia

Il protagonista della storia, grazie ad alcune verifiche svolte, si era presentato nel mese di marzo in questura per denunciare lo smarrimento del tagliando, per poi recarsi in Comune per la duplicazione. Sono partiti così gli accertamenti, come da prassi amministrativa e alcuni agenti della Polizia locale hanno svolto degli appostamenti per capirne la veridicità. Alla fine si è scoperto che il pass dichiarato perso era esposto nel veicolo del denunciante.

E così, prima del ritiro del nuovo tagliando, una pattuglia è sopraggiunta nell'abitazione dell'uomo e si è fatta consegnare il pass. L'uomo si è però giustificato, spiegando che il tagliando in questione lo aveva ritrovato il giorno prima, ma controllando le banche dati, queste hanno dato risposta negativa.

