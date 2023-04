Notte folle all'Isola d'Elba: ruba l'ambulanza per portare gli amici a ballare

La splendida Porto Azzurro, sull'Isola d'Elba, si è riempita di turisti e di giovani, in quest'esordio di primavera, che già non vedono l'ora di godersi il primo caldo e i primi aperitivi al mare, magari in qualche discoteca all'aperto o stabilimento balneare . Come è normale che sia in queste settimane di ponti e festività, questi luoghi vengono presi d'assalto e muoversi nel traffico non è certo qualcosa di facile e veloce. La soluzione? Rubare un'ambulanza , caricare gli amici e andare a ballare.

Tutto pur di andare in discoteca

L'assurda vicenda era emersa quando nella mattina di lunedì 24 aprile la Pubblica Assistenza di Porto Azzurro aveva scoperto che una delle sue ambulanze non si trovava nel solito parcheggio. Di lì a poco sono anche arrivate alcune segnalazioni di persone che affermavano di aver visto il mezzo di soccorso sfrecciare nella tarda serata carico di giovani: il veicolo era stato infatti rubato dal garage da un giovane molto scaltro. Il ragazzo aveva trovato le chiavi nella "cassetta" elettrica chiusa a scatto, utilizzata dagli autisti delle ambulanze, ha staccato la presa di corrente del mezzo ed è sfrecciato per le strade dell'isola, macinando ben 40 chilomeri per dirigersi in un noto locale della movida.

Alcuni passanti che avevano intuito ci fosse qulcosa di strano in quel veicolo hanno infatti girato dei video nei quali si vede chiaramente alcuni giovani salire velocemente a bordo dalla portiera sul retro. Il presidente della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro, Giovanni Aragona, ha sporto denuncia del fatto e le indagini sono ancora in corso per identificare il responsabile del furto che ha oltretutto riportato l'ambulanza nel garage (con 3mila euro di danni alla carrozzeria), parcheggiandola con cura e lasciando le chiavi sul cruscotto.

