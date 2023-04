Caro carburanti, prezzi ancora in calo per benzina e diesel

Dopo il calo degli ultimi giorni si continua ad assistere ad una riduzione dei costi dei carburanti sulle stime nazionali, con un calo significativo del prezzo del gasolio. Secondo le informazioni fornite da Staffetta Quotidiana, Eni ha decurtato di 2 centesimi per litro i costi raccomandati per il gasolio, mentre IP e Q8 hanno abbassato i costi della benzina di 1 centesimo per litro e quelli del gasolio di 2 centesimi per litro. Tamoil, invece, ha ridotto il prezzo della benzina di 2 centesimi per litro.