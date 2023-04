Napoli, guerra alla sosta selvaggia per la festa scudetto

Le zone del divieto

Nel frattempo però ad essere interessati sono gli ospedali, per l'appunto. Non si potrà parcheggiare a meno di 300 metri da questi edifici, o la propria vettura verrà rimossa. Il periodo interessato dal divieto va dalle ore 10 di domani, 29 aprile, fino a lunedì 1 maggio. Le strutture interessante sono: ospedale del Mare, via Enrico Russo, 41 (Ponticelli); ospedale Cardarelli, via Cardarelli, 9; ospedale Pediatrico Santobono alla via Mario Fiore, 6; ospedale San Paolo, via Terracina, 219; ospedale dei Pellegrini, via Portamedina alla Pignasecca, 41 e ospedale Cto, viale Colli Aminei, 21.

