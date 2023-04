Traffico ponte 1° maggio: viabilità da bollino rosso (e con il maltempo)

Il ponte del 1° maggio per gli italiani è una bella occasione per staccare la spina e godersi un giorni di relax in più. Chi deciderà di trascorrerlo a casa e chi partirà per le seconde case o luoghi di villeggiatura, o ancora città d’arte e parchi. Qualunque sia la destinazione, questa seconda categoria è comunque destinata a beccarsi un po’ di traffico , come accade ogni volta che il weekend lungo è dietro l’angolo. Quali sono le previsioni? Bollino rosso, sia per la partenza che per il rientro . Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Traffico già dal 28 aprile

Il traffico inizia già con il 28 aprile. Chi può, infatti, parte già il venerdì per avere più tempo per godersi il lungo weekend. Criticità dunque nel pomeriggio di oggi, soprattutto sulle autostrade più trafficate della penisola, da nord a sud. Bollino rosso per la mattina del 29 aprile, con il grosso delle partenze previste proprio in quelle ore. E ancora, traffico abbondante nel pomeriggio del 1° maggio, quando gli italiani si rimetteranno in auto per tornare a casa. Si prevede anche che la fine del rientro possa interessare la mattinata di martedì 2 maggio.

Cantieri e mezzi pesanti

Nonostante molti cantieri autostradali siano stati sospesi per facilitare gli spostamenti in questi giorni di festa, alcuni tratti sono ancora interessati dai lavori. Per questo, Viabilità Italia ha messo a disposizione sul sito web www.poliziadistato.it l'elenco dei cantieri inamovibili lungo la rete autostradale e le principali strade statali. Previsti anche divieti (com’era successo per il 25 aprile) alla circolazione di alcune categorie di mezzi pesanti, per favorire il traffico di questi giorni. Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 22.

Il meteo

Sebbene siano molti gli italiani a partire per questo ponte, il tempo non si preannuncia clemente. Il meteo, inoltre, è una di quelle variabili da tenere sempre in considerazione prima di mettersi in viaggio. Secondo il Dipartimento della Protezione Civile, già sabato 29 aprile il bel tempo cesserà, portando instabilità e probabili precipitazioni in buona parte dell’Italia, specialmente al centro-nord.

