Leclerc e il futuro alla Ferrari: il gesto che svela tutto

BAKU - Una pole che vale molto più delle altre conquistate in carriera da Charles Leclerc . Il pilota della Ferrari ha centrato il primo posto in griglia nel Gp di Azerbaijan dopo un avvio difficile di stagione per lui e per la Rossa. Al termine di una settimana difficile con voci su un possibile addio a fine stagione , Leclerc, dopo aver centrato il giro più veloce in qualifica, ha indicato il simbolo del Cavallino sulla tuta, confermando anche a gesti la volontà di rimanere, e vincere, a Maranello.

La fiducia nel futuro

Già alle vigilia le parole del monegasco erano state chiare e perentorie. "Sono concentrato sul progetto in cui mi trovo oggi, che è in Ferrari ho piena fiducia nel futuro, ma sono totalmente coinvolto e non ci sono state conversazioni con altri team. Sono completamente impegnato con la Ferrari e la amo. È sempre stato un sogno per me essere in questa squadra - aveva dichiarato Leclerc - e la mia priorità principale è diventare campione del mondo con questo team". Per qualcuno potevano sembrare semplici parole, invece il gesto di oggi pomeriggio a Baku smetterà di alimentare dubbio sul futuro del monegasco.