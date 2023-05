Hamilton a Miami con il nuovo orologio speciale IWC

IWC Schaffhausen è diventata partner tecnico ufficiale della scuderia di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS nel 2013. Quest'anno la Manifattura orologiera di lusso svizzera festeggia quindi dieci anni di collaborazione. Mentre l'élite del mondo dell'automobilismo si riunisce in Florida in occasione del secondo Miami Grand Prix , che si svolgerà questo fine settimana, IWC Schaffhausen è lieta di presentare una speciale versione del Pilot’s Watch Chronograph 41 Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team con cinturino in caucciù "Miami Pink" .

UN CRONOGRAFO IN UN MATERIALE ISPIRATO ALLE GARE

Presentato l'anno scorso in occasione del primo Miami Grand Prix, il Pilot’s Watch Chronograph 41 Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team è realizzato intitanio grado 5, un materiale notevolmente rigido. IWC è stata un pioniere nell'uso di questo materiale in orologeria negli anni '80, quando la società ha presentato il primo orologio da polso con cassa e bracciale in titanio. Il titanio, che offre un rapporto resistenza/densità superiorea qualsiasi altro metallo, è circa del 45 per cento più leggero dell'acciaio. È largamente usato anche nel settore automotive, per produrre componenti di auto sottoposti a grandi sollecitazioni come le valvole del motore. Il titanio offre inoltre una elevata resistenza alla corrosionee grande delicatezza sulla pelle.

Il suo straordinario design è completato da un quadrante nero con stampe e luminescenza nel caratteristico verde PETRONAS del team. Il cronografo è alimentato dal movimento di manifattura IWC calibro 69385. Questo robusto movimento cronografo con ruota a colonne è costituito da 242 componenti ed è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro. Il suo sistema bidirezionale di carica a cricchetti accumula una riserva di carica di 46 ore nella molla motrice. La precedente versione del Pilot’s Watch Chronograph 41Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team (Ref. IW388108) con cinturino in caucciù verde viene venduta insieme a un cinturino in vitello nero e continuerà ad essere disponibile on line. La nuova referenza concinturino in caucciù "Miami Pink" (Ref. IW388114) vienevenduta insieme al cinturino verde e può essere acquistata esclusivamente on line su IWC.com e nella boutique di Miami per un periodo limitato. Grazie al sistema integrato EasX-CHANGE®, i cinturini possono essere sostituiti in modo rapido e semplice solo toccando un pulsante e senza bisogno di attrezzi. Entrambi gli orologi possono inoltre essere registrati nell'ambito del programma di assistenza My IWC ebeneficiare di un'estensione di 6 anni della Garanzia Internazionale Limitata standard di 2 anni.