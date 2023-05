Caro carburanti, continua la discesa dei prezzi

Auto contromano, allarme sempre più frequente: c'è una nuova follia social?

I nuovi prezzi

Il prezzo medio praticato della benzina in modalità self si attesta a 1,857 euro al litro, in calo rispetto alla precedente rilevazione di 0,012 euro. Anche il prezzo medio praticato del diesel self subisce una riduzione, passando da 1,729 euro al litro a 1,710 euro al litro.

Per quanto riguarda il servito, la benzina ha un prezzo medio praticato di 1,997 euro al litro, con un calo di 0,011 euro, mentre il diesel si attesta a 1,857 euro al litro, in calo di 0,017 euro.

Infine, i prezzi del Gpl oscillano tra 0,771 e 0,788 euro al litro, mentre il metano ha una media di prezzo tra 1,598 e 1,665 euro al kg.

