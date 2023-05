Restaurata una Mercedes 190e: ora è tornata splendere

L'affetto per il proprio veicolo è un sentimento intenso e altamente coinvolgente: un'emozione che può superare qualsiasi ostacolo, anche il trascorrere del tempo. Infatti, quando ci si innamora della propria auto, non esiste nulla che non si possa fare per permetterle di rimanere al nostro fianco per molti anni a venire. Questo è esattamente ciò che ha spinto una giovane coppia a consegnare la propria Mercedes 190e nelle mani di un team di abili artigiani della carrozzeria.

Come se il tempo non fosse passato

Come mostra il video del canale Forensic Detailing Channel, ci sono volute diverse ore di duro lavoro per riportare al suo antico splendore la Mercedes 190e. Il primo passo, come sempre, è un bel lavaggio in profondità per poi applicare cere e prodotti leviganti in grado di ridare brillantezza alla carrozzeria. Si passa poi al ritocco in dettaglio delle parti in plastica e delle cromature.

Capolavoro

Il risultato è, come dice il giovane proprietario, “semplicemente incredibile”. L’auto è come trasformata: sembra appena uscita dalla linea di assemblaggio, ed è realmente in condizioni da vetrina. Insomma, se anche voi amate la vostra auto, avete trascorso con lei ore e ore di viaggi, pensateci: le ridarete una nuova vita.