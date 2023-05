Rubata la Tesla di Kyrgios: il tennista ferma il ladro con un’app

Non è di certo un gran momento per Nick Kyrgios , attuale n.26 del ranking ATP, che a causa di un infortunio al menisco sinistro sta saltando numerosi tornei. Ma non è solo la lontananza dal campo da tennis a creare problemi all’australiano. Il tennista infatti ha subìto il furto della sua Tesla Model X , ma è riuscito a recuperarla tramite un’app . Ecco com’è andata.

L’utilità della tecnologia

Nel grave episodio è rimasta coinvolta anche la madre dello sportivo. Un ladro si è infatti introdotto a casa di Kyrgios a Canberra, in Australia, e ha minacciato con una pistola la donna, obbligandola a consegnargli le chiavi della Tesla. Fuggito a bordo della vettura, il ladro non ha potuto completare il furto. Il motivo? Subito dopo la fuga del malvivente, la donna, sotto shock, chiama il figlio per avvisarlo di quanto accaduto. Fortuna vuole che Kyrgios sappia piuttosto bene come funzioni la propria vettura: prima ha avvisato la polizia e poi grazie all’app di gestione della Tesla (che aveva scaricato sullo smartphone) riesce a inserire un limite di velocità all’auto. In questo modo è stato possibile per gli agenti rintracciare e raggiungere facilmente la vettura rubata. Il ladro è stato accusato di rapina aggravata, mancato fermo alla richiesta della polizia, guida di un’auto senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.

