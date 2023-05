Auto investe pedoni alla festa dello scudetto di Napoli: grave ragazza

Napoli è in festa da giorni e ieri, dopo la vittoria dello scudetto tanto agognato, la città si è accesa di luci, canti e colori. Eppure, come in ogni momento celebrativo, i problemi non sono mancati. Verso l'1.30, infatti, un gruppo di ragazzi sono stati investiti – fra l'altro mentre loro erano sul marciapiede – da una Fiat Stilo. È accaduto tutto a Casoria, in via Pio XII, proprio dinanzi la caserma dei carabinieri. Ad essere travolti sono stati quattro pedoni, che passeggiavano durante, per l'appunto, la festa dello scudetto.