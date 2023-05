Dacia, rivoluzione totale per la mobilità accessibile

Non chiamatela più low cost. Sono lontani, lontanissimi, i tempi in cui le Dacia erano quasi nascoste negli angoli delle concessionarie Renault, ora la musica è cambiata. Dopo la Renaulution voluta da De Meo, il Marchio ha una precisa collocazione e identità all'interno del Gruppo della Losanga grazie alla nuova filosofia che mette alla base di tutto l'essenzialità, perché Dacia vuole diventare leader della mobilità accessibile.

La nuova strategia industriale si basa su 4 pilastri che definiscono i parametri che devono rispettare le Dacia del presente e del futuro:

- L'essenzialità: offrire sempre tutto ciò che è necessario, escludendo il superfluo, in linea con i tempi che cambiano.

- Robustezza: Affidabilità e robustezza rientrano negli “essenziali” su cui Dacia ha costruito il suo successo.

- Ecologia: Eliminare il superfluo dall’auto, che sia tecnologico o estetico, consente di ridurre il peso e, quindi, di risparmiare sul carburante. Il 12% della plastica utilizzata in Duster proviene dal riciclo, una percentuale di gran lunga superiore alla media dei veicoli nuovi presenti sul mercato europeo. L’obiettivo è che il 20% della plastica presente nei Duster di nuova generazione provenga dalla filiera del riciclo.

- Attenzione al Cliente: Il nuovo capitolo della storia di Dacia riguarda anche il modo con cui la Marca si rapporta ai suoi clienti, per offrire loro un’esperienza ancora più fluida, attraente e conforme ai valori di Dacia.

Dacia, l'elettrica accessibile

Ecco come la Dacia Spring diventa l'elettrica per tutti: