Paulo Dybala se la gode: quanto relax sulla Mercedes da quasi 70mila euro

La Joya al volante

Oltre alle sfide europee, la Joya deve fare i conti con le voci che lo vedrebbero presto lontano dalla Capitale insieme a Josè Mourinho, ma non è ancora arrivato il momento di pensare alla sessione di calciomercato estivo. Relax e tranquillità, questo è ciò di cui ha bisogno l'attaccante giallorosso, reduce da una stagione (ormai quasi giunta al termine) fatta di ottime prestazioni, gol importanti, ma anche qualche problemino fisico che non l'ha lasciato in pace. Sui suoi profili social Paulo si mostra sereno mentre viene immortalato al volante della sua Mercedes GLA da 421 CV di potenza, scatta da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 208 km/h, e un valore di circa 68mila euro.