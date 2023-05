Paura in una fabbrica Mercedes, uomo spara ai dipendenti: morti e feriti in Germania

Un attacco armato ha seminato panico e terrore nella fabbrica Mercedes di Sindelfingen , situata nella regione tedesca del Baden-Wuerttemberg. Secondo quanto riportato dalla testata Bild, la sparatoria ha causato due morti e un ferito grave. Le autorità sono intervenute prontamente e il presunto responsabile dell'attacco è stato arrestato e posto in custodia. Un portavoce della Polizia tedesca ha confermato l'avvenuto arresto, ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell'evento all'interno della fabbrica 56, dove si occupano dell'assemblaggio della prestigiosa Classe S.

Panico in Germania

La sparatoria è avvenuta nelle prime ore del mattino, intorno alle 7.45, ma la situazione è stata prontamente gestita dalle Forze dell'Ordine. La portavoce della polizia di Ludwigsburg, Yvonne Schachte, ha rassicurato la popolazione affermando che la situazione è ora sotto controllo. Decine di agenti sono stati schierati sul posto per garantire la sicurezza dei dipendenti della fabbrica e degli abitanti circostanti. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe un dipendente di una società di logistica esterna.

L'episodio ha suscitato grande preoccupazione e sgomento tra la popolazione locale, soprattutto considerando la reputazione della Mercedes come simbolo di eccellenza nella produzione automobilistica. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo alla motivazione dell'attacco o alle circostanze che hanno portato alla sparatoria. Si spera che le autorità possano fornire presto maggiori dettagli sull'evento, in modo da far luce su questa tragica vicenda.

Cerchi un'auto usata? Sfoglia gli annunci