Calvin Lo pronto a portare l’Asia in Formula 1 nel 2025

ROMA – Calvin Lo torna a strizzare l'occhio alla Formula 1 . E lo fa annunciando la volontà di realizzare un nuovo team interamente "made in Asia" . Pronto, perché no, ad entrare nel circus già nel 2025 . A dichiararlo è lo stesso Lo, in un'intervista rilasciata al britannico The Independent, in cui l'imprenditore conferma quanto già aveva annunciato, seppure ufficiosamente, ad inizio anno.

Lo: "L'Asia è un grande mercato che aspetta un suo team di F1"

“Il discorso con la Federazione è già avviato – ha rivelato il manager – ci sono in ballo parecchie proposte e parecchie idea, stiamo solo valutando quale sia la strada migliore da percorrere. La Formula 1 ha bisogno di più squadre – ha proseguito l’imprenditore – ci sono troppi talenti in giro e troppi pochi posti in griglia. So bene che per entrare nel circus ci vuole un progetto molto ambizioso, ma c’è così tanto potenziale in questa parte del mondo che sarebbe una follia non provarci”. L'investimento, almeno all’inizio, sarà proporzionato alle disponibilità dell'imprenditore e di chi si avvicinerà eventualmente a lui. Si parla di un finanziamento d’ingresso superiore ai 200 milioni, con opzione di creare un pool di nuovi finanziatori, tutti asiatici, in grado di raggiungere quota 1,5-1,7 miliardi, che vengono indicati come cifra-limite per poter realizzare un progetto competitivo. Tra le ipotesi al vaglio, la creazione di un nuovo team con base operativa nella parte sud-occidentale della Cina. Un progetto che potrebbe coinvolgere il Panthera Team Asia. Oppure la creazione di una nuova scuderia, pronta a partire proprio da zero. Terza, ma non ultima, l’ipotesi di entrare a finanziare un team già esistente e presente nel circus, con in testa il nome della Williams.