Corsa da film: sfreccia a 193 km/h, ma non finisce bene

Il sequestro dell'auto

Una volta che gli agenti si sono accorti dell'infrazione, hanno fermato il pilota per multarlo e ritirargli la patente. Non solo. La vettura gli è stata anche sequestrata. A quanto pare non è però l'unico episodio verificatosi nel weekend in zona. Sembra infatti che un altro automobilista, coetaneo del sopracitato ma questa volta di Nuoro, in evidente stato di ebrezza, abbia forzato il posto di blocco della Polizia stradale per poter scappare via. Si è poi scoperto essere senza patente.

Con la Lamborghini a 253 km/h in autostrada: pensava di essere in F1?