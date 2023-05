Benzina, flessioni positive: ora a 1,818 al self

Dopo molti mesi di preoccupazioni e continui alti e bassi, la crisi sull'aumento dei carburanti sembra star piano piano risolvendosi. A conferma di quanto detto vi sono i dati comunicati ieri 12 maggio 2023 dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati da Staffetta , le medie dei prezzi praticati segnano un calo, nello specifico sulla benzina. La verde , in modalità self service, si attesta a 1,818 euro/litro (-2 millesimi, 1,817 alle pompe bianche), mentre al servito è a 1,956 euro/litr o.

Prezzi nello specifico

Passando al Diesel, questo si attesta a 1,664 euro/litro in modalità self service (-2 millesimi, 1,660 alle pompe bianche), mentre al servito va a 1,806 euro/litro. Il Gpl, invece, al servito registra 0,754 euro/litro, il metano servito a 1,601 euro/kg , e Gnl 1,431 euro/kg. Per quanto riguarda le autostrade i prezzi sono: benzina in modalità self service a 1,889 euro/litro (servito 2,145); il diesel sempre al self service si attesta a 1,751 euro/litro (servito 2,019), il Gpl 0,864 euro/litro, il metano 1,675 euro/kg e infine Gnl 1,446 euro/kg.

